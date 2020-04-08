Son dakika haberi: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bzLhwllHfg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle