Son dakika haberi: 8 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 418 bin 264 testte 66 bin 237 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 592 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,97, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,57 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 86 bin 572, 2’nci dozda 51 milyon 872 bin 868 ve 3’üncü dozda 21 milyon 415 bin 654 olmak üzere toplam 135 milyon 997 bin 933 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA'DAN OMICRON MESAJI: KENDİNİZİ KORUYUN



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!" ifadelerini kullandı.





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7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 406 bin 796 olarak açıklarken, 63 bin 214 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 29 bin 197 olarak açıklanmıştı.



