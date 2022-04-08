Son dakika haberi: 8 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testte 7 bin 120 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,38 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 793 bin 814, 2’nci dozda 52 milyon 997 bin 699 ve 3’üncü dozda 27 milyon 680 bin 367 olmak üzere 147 milyon 197 bin 855 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.





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Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 215 bin 229 olarak açıklarken, 9 bin 354 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 36 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 10 bin 885 olarak açıklanmıştı.





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