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Son dakika haberi: 8 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 8 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Vaka ve vefatların düşmeye devam ettiği tabloya göre son 24 saatte 197 bin 554 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 120 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti. Tabloda vefat sayısı 614 gün sonra ilk kez 26 Ağustos 2020 tarihindeki seviyesine geriledi.

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Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testte 7 bin 120 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,38 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 793 bin 814, 2’nci dozda 52 milyon 997 bin 699 ve 3’üncü dozda 27 milyon 680 bin 367 olmak üzere 147 milyon 197 bin 855 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Son dakika haberi: 8 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 215 bin 229 olarak açıklarken, 9 bin 354 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 36 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 10 bin 885 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 8 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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