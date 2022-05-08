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Son dakika haberi: 8 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Vaka
Son dakika haberi: 8 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 758 test yapılırken vaka sayısı bin 480 oldu. Koronavirüsten ise 9 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verine göre son 24 saatte 98 bin 758 test yapılırken bin 480 vaka belirlendi. Koronavirüsten 9 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 526 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 542 bin 401'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi: 8 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

7 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 7 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 102 bin 242 olarak açıklarken, bin 661 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 11 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 843 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 8 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Vaka

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