Son dakika haberi: 8 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 8 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 test yapılırken 23 bin 914 vaka belirlendi. Maalesef koronavirüsten 262 vatandaşımızı kaybettik. Öte yandan koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 30 bin 103'e yükseldi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63.31 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 50 milyon 648 bin 789'u birinci doz, 39 milyon 298 bin 396'sı ikinci doz, 9 milyon 208 bin 879'u üçüncü doz olmak üzere 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis oldu.

TEDBİR VE AŞI ÇAĞRISI

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." ifadelerini kullandı.

2 İL DAHA MAVİ LİSTEDE



Aşılama risk haritasında Aksaray ve Iğdır %75 aşılama oranına ulaşarak turuncu kategorinden mavi kategoriye yükseldi.

7 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı dünkü verilere göre test sayısı 304 bin 864 olurken semptom gösteren hasta sayısı ise 23 bin 638 olarak belirtilmişti. Koronavirüsten 274 kişi hayatını kaybetmişti.

