Son dakika haberi: 8 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 356 bin 254 testte 20 bin 874 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 883 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,94, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 445 bin 351, 2’nci dozda 50 milyon 780 bin 761 ve 3’üncü dozda 12 milyon 489 bin 939 olmak üzere toplam 121 milyon 276 bin 848 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

BAKAN KOCA: "PİŞMAN OLMAYI BEKLEMEYİN"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 aşısı yaptırmanın "alınması gereken bir karar" olduğun ifade etti. Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin."

7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 355 bin 317 olarak açıklarken, 22 bin 687 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 198 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 366 olarak açıklanmıştı.