Son dakika haberi: 7 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 7 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan test sayısı 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı. 5 bin 160 kişi koronavirüse yakalandı. Maalesef 52 vatandaşımız salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. 4 bin 636 kişi ise hastalığı atlatmayı başardı.

AŞILAMADA MUĞLA'NIN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Aşılamada Covid-19 gelişmeleriyle ilgili yeni ekrana geçilen 4 Temmuz'dan bu yana süren durum bugün de devam etti. Aşılama yüzdesi en yüksek kent Muğla olurken, bu noktada en zayıf şehir ise Siirt oldu. Muğla'da aşılama oranı yüzde 80.08, Siirt'te ise yüzde 28.6 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Günün tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara aşı olma çağrısını bir kez daha yineledi. Haritanın renginin maviye döneceğini belirterek umut aşılayan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın."

6 TEMMUZ KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 226 bin 651 olarak açıklarken, 5 bin 299 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 37 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 4 bin 446 olarak açıklanmıştı.

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