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Haber Giriş: 07.07.2021 - 21:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 7 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Son dakika haberi: 7 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Salgın seyrinin stabil olduğu görülen tabloya göre son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, test sonuçlarının 5 bin 160'ı pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. 52 kişinin yaşamını yitirmesiyle vefatlarda son 2 güne göre artış olduğu görüldü. 4 bin 636 kişi ise hastalığı yenmeyi başararak iyileşti. 81 ildeki aşılama verilerinin de izlenebildiği ekranda Muğla ve Siirt arasındaki uçurumun devam etmesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, 7 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan test sayısı 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı. 5 bin 160 kişi koronavirüse yakalandı. Maalesef 52 vatandaşımız salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. 4 bin 636 kişi ise hastalığı atlatmayı başardı.

AŞILAMADA MUĞLA'NIN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Aşılamada Covid-19 gelişmeleriyle ilgili yeni ekrana geçilen 4 Temmuz'dan bu yana süren durum bugün de devam etti. Aşılama yüzdesi en yüksek kent Muğla olurken, bu noktada en zayıf şehir ise Siirt oldu. Muğla'da aşılama oranı yüzde 80.08, Siirt'te ise yüzde 28.6 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Günün tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara aşı olma çağrısını bir kez daha yineledi. Haritanın renginin maviye döneceğini belirterek umut aşılayan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın."

Son dakika haberi: 7 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Bakan Koca'dan corona virüsü gündemine ilişkin açıklamalarda bulunduKoronavirüs Bilim Kurulu bugün 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Covid-19'a karşı sürdürülen aşı seferberliğinin ele alındığı toplantıda dünyayı paniğe sevk eden Delta, Lambda gibi varyantlar başta olmak üzere corona virüsüyle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu
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6 TEMMUZ KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 226 bin 651 olarak açıklarken, 5 bin 299 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 37 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 4 bin 446 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 7 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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