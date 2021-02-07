Son dakika haberi: 7 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat koronavirvüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.









6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 137 bin 649 olarak açıklarken, 7 bin 897 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 108 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 089 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 412 bin 505 olarak açıklamıştı.







