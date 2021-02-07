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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 7 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 07.02.2021 - 20:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 7 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 7 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloda, test sayısına bağlı olarak vaka sayısında büyük bir düşüş olduğu görülürken, ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat koronavirvüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Son dakika haberi: 7 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 137 bin 649 olarak açıklarken, 7 bin 897 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 108 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 089 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 412 bin 505 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 7 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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