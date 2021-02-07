Son dakika haberi: 7 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloda, test sayısına bağlı olarak vaka sayısında büyük bir düşüş olduğu görülürken, ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat koronavirvüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.
6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 137 bin 649 olarak açıklarken, 7 bin 897 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 108 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 089 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 412 bin 505 olarak açıklamıştı.
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