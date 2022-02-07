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Son dakika haberi: 7 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 7 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 432 bin 131 testte 96 bin 514 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,65, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,63 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 505 bin 252, 2’nci dozda 52 milyon 530 bin 366 ve 3’üncü dozda 25 milyon 689 bin 064 olmak üzere toplam 143 milyon 125 bin 638 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI: YENİ VAKA SAYISINA DÂHİL OLMAK AN MESELESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 7 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 412 bin 352 olarak açıklarken, 87 bin 934 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 201 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 76 bin 552 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 7 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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