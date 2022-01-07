Son dakika haberi: 7 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 406 bin 796 testte 63 bin 214 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,94, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 67 bin 961, 2’nci dozda 51 milyon 847 bin 785 ve 3’üncü dozda 21 milyon 148 bin 569 olmak üzere toplam 135 milyon 618 bin 50 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantı için tedbir uyarısını yineleyerek, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.





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6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 418 bin 823 olarak açıklarken, 68 bin 413 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 156 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 502 olarak açıklanmıştı.



