Son dakika haberi: 7 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

7 Nisan Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 302 bin 108 test yapılırken 54 bin 749 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 203 oldu. Maalesef koronavirüsten 276 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca koronavirüsten taburcu olanların sayısı 35 bin 503'e yükseldi.

6 NİSAN KORONA TABLOSU





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