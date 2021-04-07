Son dakika haberi: 7 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi. Öte yandan artan test sayısıyla birlikte vakaların 50 bini aşması tedirgin edici durumu gözler önüne serdi.
7 Nisan Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 302 bin 108 test yapılırken 54 bin 749 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 203 oldu. Maalesef koronavirüsten 276 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca koronavirüsten taburcu olanların sayısı 35 bin 503'e yükseldi.
6 NİSAN KORONA TABLOSU
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