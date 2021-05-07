Son dakika haberi... 7 Mayıs korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 7 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu, 35 bin 529 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs koronavirüs tablosundaki test sayısını 253 bin 382 olarak açıklarken, 22 bin 388 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 304 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 37 bin 298 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 626 bin 799 olarak açıklamıştı.









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