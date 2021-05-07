Son dakika haberi: 7 Mayıs korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 7 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı





6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs koronavirüs tablosundaki test sayısını 253 bin 382 olarak açıklarken, 22 bin 388 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 304 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 37 bin 298 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 626 bin 799 olarak açıklamıştı.

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