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Son dakika haberi: 7 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 7 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 102 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, bin 661 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti.  

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Sağlık Bakanlığı, 7 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 102 bin 242 testte 1661 vaka tespit edildi. 11 kişi hayatını kaybederken, 1843 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,45 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 822 bin 768, 2’nci dozda 53 milyon 40 bin 431 ve 3’üncü dozda 27 milyon 758 bin 244 olmak üzere 147 milyon 540 bin 208 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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Son dakika haberi: 7 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 135 bin 316 olarak açıklarken, bin 743 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 7 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 2 bin 239 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 7 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo

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