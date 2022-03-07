Son dakika haberi: 7 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 7 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 371 bin 684 testte 34 bin 343 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 815 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,99, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,17 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 717 bin 26, 2’nci dozda 52 milyon 866 bin 807 ve 3’üncü dozda 27 milyon 301 bin 954 olmak üzere toplam 146 milyon 48 bin 178 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 348 bin 146 olarak açıklarken, 27 bin 671 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 174 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 50 bin 241 olarak açıklanmıştı.