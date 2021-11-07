Son dakika haberi: 7 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Canlı | Kadıköyde kaçan penaltı sonrası golCanlı | Kadıköy'de kaçan penaltı sonrası gol!#Fenerbahçe
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çok sert Türkkan tepkisi: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecekÇok sert Türkkan tepkisi: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek#Milli Savunma Bakanlığı
Galatasaraya yazılmıştı, Muslerayı avladı Terim 7 dakika önce...Galatasaray'a yazılmıştı, Muslera'yı avladı! Terim 7 dakika önce...#Galatasaray
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Koca tedbir çağrısı yaptıCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca tedbir çağrısı yaptı#Koronavirüs
Galatasaray 1 puana razı oldu Zirveyle fark...Galatasaray 1 puana razı oldu! Zirveyle fark...#Karagümrük
Koronavirüs vaka haritası açıklandı İşte zirvedeki ilKoronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte zirvedeki il#Koronavirüs
Son dakika idamına milyonluk tazminat davası'Son dakika' idamına milyonluk tazminat davası#Japonya
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama... #Tarım Havzası
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 7 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 7 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada tedbir ve aşısı çağrısı yaparak, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 7 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 852 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,25, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,62 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 378 bin 532 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR VE AŞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbir ve aşısı çağrısı yaparak, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 7 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 6 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 358 bin 326 olarak açıklarken, 27 bin 474 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 203 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 30 bin 584 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 7 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy