Son dakika haberi... 7 Haziran'dan itibaren... Bakan Koca duyurdu: Tüm öğretmenler aşı yaptırabilecek

Öğretmenlerin aşılama sürecinin başlayacağını açıklayan Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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