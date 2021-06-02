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Haber Giriş: 02.06.2021 - 19:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 7 Haziran'dan itibaren... Bakan Koca duyurdu: Tüm öğretmenler aşı yaptırabilecek

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Son dakika haberi... 7 Haziran'dan itibaren... Bakan Koca duyurdu: Tüm öğretmenler aşı yaptırabilecek

Aşılama programında yeni bir döneme daha başlandığını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin aşılama sürecinin başlayacağını açıklayan Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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