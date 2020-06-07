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Haber Giriş: 07.06.2020 - 22:04,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 7 Haziran korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 7 Haziran korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. 7 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Yapılan 35 bin 335 testten 914'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 23 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 692 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 137 bin 969'a yükseldi.

Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu.  Bakan Koca Corona virüsü (koronavirüs) konusunda bazı uyarılarda bulundu.

İKİ İLİ ÖRNEK GÖSTERİP UYARDI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada iki ili örnek gösterip uyararak, "FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" dedi.

Son dakika haberi: 7 Haziran korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı




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