Son dakika haberi: 7 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte bugünkü son durum
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, corona virüs (koronavirüs) için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Öne çekilen Kabine Toplantısı'na üç gün kala açıklanan tabloda, Covid-19 vakalarında hedeflenen 5 bin seviyesi korunurken, son 24 saatte 218 bin 164 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 7 Haziran corona virüsü tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.
BAKANLIK KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUMU AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı.
6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran corona virüsü tablosundaki test sayısını 204 bin 827 olarak açıklarken, 5 bin 386 vaka tespit edildiğini bildirmişti.
Koronavirüsten 96 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 003 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 160 bin 774 olarak açıklamıştı.
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