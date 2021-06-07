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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.06.2021 - 20:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 7 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte bugünkü son durum

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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, corona virüs (koronavirüs) için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Öne çekilen Kabine Toplantısı'na üç gün kala açıklanan tabloda, Covid-19 vakalarında hedeflenen 5 bin seviyesi korunurken, son 24 saatte 218 bin 164 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 7 Haziran corona virüsü tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi. 

BAKANLIK KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUMU AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı.

Son dakika haberi: 7 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte bugünkü son durum

6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran corona virüsü tablosundaki test sayısını 204 bin 827 olarak açıklarken, 5 bin 386 vaka tespit edildiğini bildirmişti.

Koronavirüsten 96 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 003 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 160 bin 774 olarak açıklamıştı.

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