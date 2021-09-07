Son dakika haberi: 7 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.



KOCA: VAKA SAYILARINI DÜŞÜRMELİYİZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayılarına dikkat çekerek, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" ifadelerini kullandı.









6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 301 bin 164 olarak açıklarken, 20 bin 962 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 271 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 29 bin 327 olarak açıklanmıştı.









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