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Son dakika haberi: 7 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Sağlık Bakanlığı#Fahrettin Koca#Vaka

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Tablodaki sayıların anlamına vurgu yapan Bakan Koca, "Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa." ifadelerini kullandı. Öte yandan %75 aşılama oranına ulaşan Ankara, mavi kategoriye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 test yapılırken 30 bin 19 vaka belirlendi. Koronavirüsten 217 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 32 bin 240 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,80, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,56 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 674 bin 310'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: 217 SAYISINI ANLAMAK?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım." notunu düştü.

ANKARA ARTIK MAVİ!
Aşılama risk haritasında %75 aşılama oranına ulaşan Ankara, mavi kategoriye yükseldi. Böylelikle mavi ilk sayısı 25'e ulaştı.

Son dakika haberi: 7 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

6 EKİM KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 358 bin 64 olarak açıklarken, 30 bin 438 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 236 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 31 bin 413 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 7 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

 

 

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#Sağlık Bakanlığı#Fahrettin Koca#Vaka