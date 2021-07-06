Son dakika haberi: 6 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılama son durum

Sağlık Bakanlığı, 6 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.



'MÜCADELE DEVAM EDECEK'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi ile mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" ifadelerini kullandı



AŞILAMADA ORANI EN YÜKSEK OLAN İL BELLİ OLDU



6 Temmuz Günlük Covid-19 tablosuna göre aşılama yüzdesinin en yüksek olduğu kent yine Muğla oldu. Muğla'da aşılama yüzde 80.3 olarak kayıtlara geçti. Üç gün önce yayınlanmaya başlayan yeni Covid-19 ekranına göre; bu anlamda durumun en vahim olduğu şehir ise değişmedi. Siirt yüzde 27.8 ile aşılama yüzdesinin en düşük olduğu kent oldu.









5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 219 bin 737 olarak açıklarken, 4 bin 678 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 35 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 4 bin 735 olarak açıklanmıştı.









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