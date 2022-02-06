Son dakika haberi: 6 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatırlatma dozu çağrısı yaparak, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.











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5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 421 bin 435 olarak açıklarken, 98 bin 715 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 221 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 80 bin 402 olarak açıklanmıştı.



