Son dakika haberi: 6 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 220 bin 536 test yapılırken 10 bin 314 vaka belirlendi. Koronavirüsten 41 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 14 bin 332 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 147 bin 731'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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5 NİSAN TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 232 bin 135 olarak açıklarken, 12 bin 213 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 37 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 13 bin 568 olarak açıklanmıştı.