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Son dakika haberi: 6 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 6 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 135 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, bin 743 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti.  

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Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 135 bin 316 testte 1743 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,45 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 822 bin 233, 2’nci dozda 53 milyon 39 bin 684 ve 3’üncü dozda 27 milyon 757 bin 140 olmak üzere 147 milyon 536 bin 47 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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Son dakika haberi: 6 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 101 bin 263 olarak açıklarken, bin 253 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 11 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 782 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 6 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo

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