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Haber Giriş: 07.06.2021 - 00:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 6 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısı açıklandı!

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Son dakika haberi: 6 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısı açıklandı!

Son dakika haberi.. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü için son gelişmeler ve 6 Haziran korona tablosu paylaşıldı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, kademeli normalleşme kapsamında 5 bin vaka sayısı hedefine yaklaşılırken, ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Son dakika haberi.. Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 204 bin 827 corona virüsü testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin korona tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

BAKANLIK YAPILAN AŞI MİKTARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı.

Son dakika haberi: 6 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısı açıklandı

5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 216 bin 156 olarak açıklarken, 6 bin 126 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 92 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 161 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 154 bin 771 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 6 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısı açıklandı


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