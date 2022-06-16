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Son dakika haberi: 6 - 12 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Covid-19#Koronavirüs#Corona
Son dakika haberi: 6 - 12 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve haftalık tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 6 - 12 Haziran arasında, 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 7 bin 241 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, haftalık Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 6 - 12 Haziran arasında, 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 7 bin 241 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,20 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 789 bin 639'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi: 6 - 12 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU! ARTIK HAFTALIK TABLO AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vaka sayılarının düşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacak" demişti. 

Son dakika haberi: 6 - 12 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

30 MAYIS - 5 HAZİRAN HAFTALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 30 Mayıs - 5 Haziran tablosuna göre; 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıkmış, 19 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 7 bin 843 olmuştu.

Son dakika haberi: 6 - 12 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Covid-19#Koronavirüs#Corona

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