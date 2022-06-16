Son dakika haberi: 6 - 12 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, haftalık Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 6 - 12 Haziran arasında, 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 7 bin 241 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,20 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 789 bin 639'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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BAKAN KOCA DUYURMUŞTU! ARTIK HAFTALIK TABLO AÇIKLANIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vaka sayılarının düşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacak" demişti.

30 MAYIS - 5 HAZİRAN HAFTALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 30 Mayıs - 5 Haziran tablosuna göre; 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıkmış, 19 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 7 bin 843 olmuştu.