Son dakika haberi: 6 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN MASKE VE MESAFE UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" ifadelerini kullandı









5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 279 bin 063 olarak açıklarken, 19 bin 391 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 269 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 289 olarak açıklanmıştı.









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