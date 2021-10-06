Son dakika haberi: 6 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 test yapılırken 30 bin 438 vaka belirlendi. Koronavirüsten 236 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 31 bin 413 oldu.

VAKALAR NEDEN DÜŞMÜYOR? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Günlük tabloda vaka sayılarına dikkat çeken Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız." İfadelerini kullandı.

BİR İL DAHA MAVİ LİSTEDE



Türkiye'de aşılama seferberliği hızla devam ederken %75 aşılama oranına ulaşan Uşak, mavi kategoriye yükseldi. Ayrıca turuncu listede yer alan Sakarya, %65 aşılama oranına ulaşarak sarı kategoriye yükseldi.

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5 EKİM KORONA TABLOSU