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Son dakika haberi: 6 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 6 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2. doz aşıda istenilen seviyeye gelinememesinin üzüntü verici olduğunu belirterek "Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75’in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 354 bin 269 testte 20 bin 33 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,86, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,68 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 398 bin 458, 2’nci dozda 50 milyon 698 bin 978 ve 3’üncü dozda 12 milyon 408 bin 439 olmak üzere toplam 121 milyon 42 bin 428 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

BAKAN KOCA'DAN AŞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2. doz aşıda istenilen seviyeye gelinememesinin üzüntü verici olduğunu belirterek "Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75’in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 6 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 350 bin 937 olarak açıklarken, 19 bin 357 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 185 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 278 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 6 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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