Son dakika haberi: 6 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 6 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN TEDBİR VE AŞI MESAJI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda tedbir ve aşı mesajı vererek, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı





5 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 5 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 245 bin 152 olarak açıklarken, 24 bin 297 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 108 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 6 bin 636 olarak açıklanmıştı.

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