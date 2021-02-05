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Son dakika haberi: 5 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri ve 5 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda, ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiği görüldü. Son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı. 110 kişi ise hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat koronavirüs tablosu verilerini paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi, 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.
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