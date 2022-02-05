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Son dakika haberi: 5 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 5 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, tedbir ve aşı çağrısı yaparak, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR VE AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedbir ve aşı çağrısı yaparak, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 5 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 468 bin 152 olarak açıklarken, 111 bin 157 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 248 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 83 bin 536 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 5 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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