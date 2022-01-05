Son dakika haberi: 5 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Edin Visca KAPa bildirildi İşte transferin maliyetiEdin Visca KAP'a bildirildi! İşte transferin maliyeti#Trabzonspor
5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke!#Koronavirüs
Bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı... Tabloya karşın Bakan Koca yüreklere su serptiBugüne kadarki en yüksek vaka sayısı... Tabloya karşın Bakan Koca yüreklere su serpti#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye! Kritik görüşme#Ankara
Büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıBüyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Süper Kupa maçının 11leri belli olduSüper Kupa maçının 11'leri belli oldu! #Beşiktaş
ABDde yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı varABD'de yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var#ABD
Başvuru süreci, yaş sınırı, hedef... İşte yeni istihdam paketinin tüm detaylarıBaşvuru süreci, yaş sınırı, hedef... İşte yeni istihdam paketinin tüm detayları#Yeni İstihdam Paketi
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Elon Muskın Türkiye beğenisi heyecanlandırdı Bölge halkı davet ettiElon Musk'ın Türkiye beğenisi heyecanlandırdı! Bölge halkı davet etti#Elon Musk
Çok mutluyum, ne gülüyorsun 150 milyon euro teklif gelmiş'Çok mutluyum, ne gülüyorsun! 150 milyon euro teklif gelmiş'#Hadibenkaçtım
Eski karısı kendisine dönsün diye dil döküyordu: Ayrılmaz oldularEski karısı kendisine dönsün diye dil döküyordu: Ayrılmaz oldular #Kanye West
Kapıda kızını görünce... Ünlü oyuncunun duygusal anlarıKapıda kızını görünce... Ünlü oyuncunun duygusal anları!#Uraz Kaygılaroğlu
Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir aradaDünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 5 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Covid*19
Son dakika haberi: 5 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselmenin söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Koca, "Hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun." uyarısında bulundu. Öte yandan son 1 haftada Türkiye'de, vaka oranlarında ciddi artış gözlenirken bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı da kayıtlara geçmiş oldu.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 test sayısı açıklanırken 66 bin 467 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 43 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 29 bin 316 oldu. 

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,85 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 134 milyon 195 bin 65'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Haberin Devamı

VAKA SAYISINDA REKOR

Bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı geçen yıl tespit edilmişti. 16 Nisan 2021'de 63 bin 82 kişiye Covid-19 teşhisi koyulmuştu. Bugünkü açıklanan tablo ile vaka sayısında yeni bir rekor kırılmış oldu.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ OMİCRON PAYLAŞIMI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun." çağrısında bulundu.

Son dakika haberi: 5 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

4 OCAK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 382 bin 888 olarak açıklarken, 54 bin 724 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 137 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 26 bin 561 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 5 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

3 OCAK TABLOSU

Son dakika haberi: 5 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Haberin Devamı

2 OCAK TABLOSU

Son dakika haberi: 5 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Vaka#Covid*19

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz