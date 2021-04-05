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Haber Giriş: 05.04.2021 - 22:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 5 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı! İşte corona virüsü son durum

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye corona virüsü hasta sayısı tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloda, vaka sayılarındaki korkutan durum devam ederken, can kayıplarındaki yükselişin sürdüğü görüldü.

Sağlık Bakanlığı, 5 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. 

Son dakika haberi: 5 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı İşte corona virüsü son durum

4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 246 bin 210 olarak açıklarken, 41 bin 998 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 185 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 22 bin 674 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 105 bin 350 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 5 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı İşte corona virüsü son durum


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