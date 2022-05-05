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Son dakika haberi: 5 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka#Sağlık Bakanlığı
Son dakika haberi: 5 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 263 test yapılırken bin 253 vaka belirlendi. Koronavirüsten 11 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı, 5 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 101 bin 263 test yapılırken bin 253 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 11 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı bin 782 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 520 bin 160'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi: 5 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

4 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 90 bin 301 olarak açıklarken, bin 132 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 7 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 185 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 5 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Koronavirüs#Vaka#Sağlık Bakanlığı

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