Son dakika haberi... 5 Mayıs corona virüs tablosu açıklandı... İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili son gelişmeler!

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs verilerine göre 229 bin 491 test yapılırken 26 bin 476 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 356 oldu. Koronavirüsten 356 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 464 oldu.

4 MAYIS KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Mayıs verilerine göre; 241 bin 747 test yapılırken 28 bin 997 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 336 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 38 bin 218 olarak açıklanmıştı.

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