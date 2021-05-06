Son dakika haberi... 5 Mayıs corona virüs tablosu açıklandı... İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili son gelişmeler!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu, 35 bin 464 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi. Tabloda vaka sayısı ve hasta sayısındaki düşüş dikkat çekti.
Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs verilerine göre 229 bin 491 test yapılırken 26 bin 476 vaka belirlendi.
Hasta sayısı 356 oldu. Koronavirüsten 356 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 464 oldu.
4 MAYIS KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Mayıs verilerine göre; 241 bin 747 test yapılırken 28 bin 997 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 336 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 38 bin 218 olarak açıklanmıştı.
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