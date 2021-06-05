Son dakika haberi: 5 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, vaka ve vefatlar iyiye gidişin devam ettiği görülürken, ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 5 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.
BAKANLIK AŞI OLANLARIN SAYISINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.
4 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 4 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 224 bin 681 olarak açıklarken, 6 bin 169 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 617 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 147 bin 610 olarak açıklamıştı.
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