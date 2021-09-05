Son dakika haberi: 5 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Okulların açılmasına bir gün kala açıklanan tabloda, son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada aşı ve tedbir mesajı vererek, " Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.
KOCA: ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS OLALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım" ifadelerini kullandı
4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 4 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 283 bin 385 olarak açıklarken, 20 bin 033 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 278 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 19 bin 464 olarak açıklanmıştı.