Son dakika haberi: 5 Ekim korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 104 bin 402 koronavirüs testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu, 57 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu.



BAKAN KOCA'DAN REHAVET UYARISI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" dedi









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 103 bin 219 koronavirüs (corona virüsü) testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1470 oldu.



'YENİ HASTA SAYISINI AZALTMAK ZORUNDAYIZ'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 29 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu, 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1455 oldu.



AĞIR HASTA SAYISI VE ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 1 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." dedi.





Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu, 1452 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi.



TEDBİR VE MÜCADELE MESAJI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu, 1422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.



'UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.



UZUN BİR ARADAN SONRA GÜZEL HABER



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1615 oldu.



AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ HIZI AZALIYOR



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" dedi.







