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Son dakika haberi: 5 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 5 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vaka sayılarının düşüşüne dikkat çekerek, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. 

BAKAN KOCA'DAN VAKA SAYILARI VE MÜCADELE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının düşüşüne dikkat çekerek, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 5 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 353 bin 035 olarak açıklarken, 20 bin 374 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 228 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 19 bin 463 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 5 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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