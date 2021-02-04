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Son dakika haberi... 4 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte 145 bin 67 test yapılırken 7 bin 909 vaka açıklandı. Son 1 haftadır vaka sayısın tekrardan 7 binlerin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Öte yandan 113 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Tedavi gören 8 bin 815 kişi ise taburcu oldu.
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