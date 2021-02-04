Son dakika haberi... 4 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte 145 bin 67 test yapılırken 7 bin 909 vaka açıklandı. Son 1 haftadır vaka sayısın tekrardan 7 binlerin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Öte yandan 113 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Tedavi gören 8 bin 815 kişi ise taburcu oldu.