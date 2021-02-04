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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... 4 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 04.02.2021 - 19:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 4 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte 145 bin 67 test yapılırken 7 bin 909 vaka açıklandı. Son 1 haftadır vaka sayısın tekrardan 7 binlerin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Öte yandan 113 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Tedavi gören 8 bin 815 kişi ise taburcu oldu.

Son dakika haberi... 4 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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