Son dakika haberi: 4 Ocak corona virÃ¼s tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ± Ä°ÅŸte aÅŸÄ±lamada son durum

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Son dakika haberi: 4 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±! Ä°ÅŸte aÅŸÄ±lamada son durum

#Koronavirüs #Vaka#Omicron

Son dakika haberi... SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± corona virüsü (koronavirüs) için son geliÅŸmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açÄ±kladÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 54 bin 724 kiÅŸinin testi pozitif çÄ±ktÄ±, 137 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n 50 bini aÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bakan Koca dikkat çeken bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. Omicron varyantÄ±nÄ±n etkisiyle büyükÅŸehirlerdeki vaka oranlarÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸuna vurgu yapan Bakan Koca, "Omicron varyantÄ±, Ä°stanbulâ€™daki vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± aÅŸmasÄ±na neden oldu. Yeni varyanta baÄŸlÄ± vaka artÄ±ÅŸlarÄ± ÅŸimdilik büyük ÅŸehirlerde dikkat çekse de aynÄ± durum diÄŸer illerde de kolayca yaÅŸanabilir. Tedbirlere her yerde aynÄ± ciddiyetle uyulmalÄ±dÄ±r." çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

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SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 4 Ocak corona virÃ¼s tablosunu ve aÅŸÄ±lamada son durumu paylaÅŸtÄ±.Â TÃ¼rkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 test yapÄ±lÄ±rken 54 bin 724 vaka belirlendi. KoronavirÃ¼sten maalesef 137 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybederken, hastalÄ±ÄŸa yakalanÄ±p iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 26 bin 561 oldu.

OMÄ°CRON TEHLÄ°KESÄ° BÃœYÃœYOR! BAKAN KOCA'DAN FLAÅž Ã‡AÄžRI

Sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan Bakan Koca, "Omicron varyantÄ±, Ä°stanbulâ€™daki vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± aÅŸmasÄ±na neden oldu. Yeni varyanta baÄŸlÄ± vaka artÄ±ÅŸlarÄ± ÅŸimdilik bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde dikkat Ã§ekse de aynÄ± durum diÄŸer illerde de kolayca yaÅŸanabilir. Tedbirlere her yerde aynÄ± ciddiyetle uyulmalÄ±dÄ±r." ifadelerine yer verdi.

AÅžILAMADA SON DURUM

18 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ nÃ¼fusta ikinci doz aÅŸÄ± uygulananlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 83,32, birinci doz aÅŸÄ± yapÄ±lanlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 91,81 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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TÃ¼rkiye'de bugÃ¼ne kadar uygulanan aÅŸÄ± sayÄ±sÄ± 133 milyon 551 bin 202'ye yÃ¼kseldi.

En az iki doz aÅŸÄ± uygulananlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, MuÄŸla, KÄ±rklareli, Ã‡anakkale, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, Zonguldak ve BartÄ±n oldu.

En az iki doz aÅŸÄ± yapÄ±lanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller ise ÅžanlÄ±urfa, Batman, Siirt, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, MuÅŸ, Mardin, Bitlis, AÄŸrÄ± ve ElazÄ±ÄŸ olarak sÄ±ralandÄ±.

Son dakika haberi: 4 Ocak corona virÃ¼s tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ± Ä°ÅŸte aÅŸÄ±lamada son durum

3 OCAK TABLOSU

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 3 Ocak corona virÃ¼s tablosundaki test sayÄ±sÄ±nÄ± 368 bin 913 olarak aÃ§Ä±klarken, 44 bin 869 vaka tespit edildiÄŸini bildirmiÅŸti. KoronavirÃ¼sten 160 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 27 bin 492 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Son dakika haberi: 4 Ocak corona virÃ¼s tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ± Ä°ÅŸte aÅŸÄ±lamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Omicron

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