Son dakika haberi: 4 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 4 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 311, 22 bin 674 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.





3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 3 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 249 bin 126 olarak açıklarken, 44 bin 756 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 186 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 23 bin 214 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 082 bin 676 olarak açıklamıştı.









Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara