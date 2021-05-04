Son dakika haberi... 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı... İşte vaka, hasta sayısı ve dikkat çeken son gelişmeler

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.





3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs koronavirüs tablosundaki test sayısını 243 bin 648 olarak açıklarken, 24 bin 733 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 347 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 35 bin 438 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 515 bin 819 olarak açıklamıştı.









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