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Son dakika haberi: 4 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Coronavirüs#Tablo#Vaka
Son dakika haberi: 4 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 90 bin 301 test yapıldı, bin 132 vaka belirlendi. Tabloda günlük vefat 7 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 90 bin 301 Covid-19 testi yapılırken bin 132 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 185 oldu.

Son dakika haberi: 4 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 505 bin 412'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

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En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

3 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 92 bin 562 olarak açıklarken, bin 193 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 10 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 354 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 4 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Coronavirüs#Tablo#Vaka

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