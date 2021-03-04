Son Güncelleme:
Son dakika haberi: 4 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.
4 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre bugün; 137 bin 885 test yapılırken 11 bin 322 vaka belirlendi. Hasta sayısı 685 oldu. Koronavirüsten maalesef 68 vatandaşımızı kaybettik. İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 873 olarak açıklandı.