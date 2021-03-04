Son dakika haberi: 4 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

4 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre bugün; 137 bin 885 test yapılırken 11 bin 322 vaka belirlendi. Hasta sayısı 685 oldu. Koronavirüsten maalesef 68 vatandaşımızı kaybettik. İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 873 olarak açıklandı.