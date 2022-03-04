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Son dakika haberi: 4 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 4 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti.  

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Sağlık Bakanlığı, 4 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti.  

Son dakika haberi: 4 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 3 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 398 bin 242 olarak açıklarken, 49 bin 424 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 188 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 66 bin 873 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 4 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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