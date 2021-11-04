Son dakika haberi: 4 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
4 hastalık için daha aşı geliyor... mRNAnın geleceğinde bizi neler bekliyor4 hastalık için daha aşı geliyor... mRNA'nın geleceğinde bizi neler bekliyor?#Mrna Aşıları
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Galatasarayın Lokomotiv maçı 11i belli olduGalatasaray'ın Lokomotiv maçı 11'i belli oldu#UEFA Avrupa Ligi
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
İstanbulluların beklediği haber geldi... Test sürüşleri 8 Kasımda başlayacakİstanbulluların beklediği haber geldi... Test sürüşleri 8 Kasım'da başlayacak#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
En yakın rakibine 66 oy fark attı İşte TBFnin yeni başkanı...En yakın rakibine 66 oy fark attı!! İşte TBF'nin yeni başkanı...#TBF
Korona krizi büyüdü... Acil servislerde yer kalmadıKorona krizi büyüdü... Acil servislerde yer kalmadı #Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağız#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Sevgilisi aşkını böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadınıSevgilisi aşkını böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını#Kendall Jenner
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 4 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca
Son dakika haberi: 4 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. Toplumsal bağışıklık için aşılama oranının %70'in üzerine çıkarılması gerektiğini ifade eden Bakan Koca, Türkiye'deki oranları paylaşıp uyardı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 4 Kasım corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 test yapılırken 29 bin 482 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 228 vatandaşımız hayatını kaybederken, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 34 bin 743 oldu.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN %70 ŞARTI

Bakan Koca paylaşımında, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 4 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi: 4 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Gözden Kaçmasın

Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama BioNTechte hatırlatma dozu başlıyorBilim Kurulu sonrası flaş açıklama! BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyorHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin