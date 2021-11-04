Son dakika haberi: 4 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 4 Kasım corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 test yapılırken 29 bin 482 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 228 vatandaşımız hayatını kaybederken, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 34 bin 743 oldu.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN %70 ŞARTI

Bakan Koca paylaşımında, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir." ifadelerini kullandı.